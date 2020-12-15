КСП проверила организацию питания в школах Воронежа

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Контрольно-счетная палата Воронежа отчиталась перед депутатами горпарламента об итогах проверки 12 образовательных учреждений областного центра. В ходе инспекции аудиторы проверяли, как тратятся бюджетные средства, выделенные на организацию питания и создание системы «Школьные электронные сервисы» («ШЭС»). Об этом рассказали в думской пресс-службе 14 декабря.

Как оказалось, специалисты выявили различные нарушения. Они касались заключения и исполнения госконтрактов, проведения торгов на поиск подрядчиков и соответствия самих контрактов конкурсной документации. Как отметила руководитель КСП города Елена Литвинчук, большинство нарушений оперативно были устранены.

А вот по внедрению в воронежских школах муниципальной системы электронных сервисов возникло много нареканий. Как выяснилось, «ШЭС» пользуются только 40% учеников. Хотя к этому времени (а проект стартовал в 2018 году) должно было быть охвачено уже 60% детей.

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Нововведение задумывалось для повышения качества питания детей и при этом модернизации школьной инфраструктуры. На полученные средства должны были в том числе ремонтироваться входные группы, пищеблоки, обеденные залы. Всего с 2018-го по 2021-й год инвестиции в проект составляют 80,3 млн рублей. Основная часть средств – 78,3 млн рублей – это вложения инвестора. Им является ООО «Торговый дом СПП». Еще 2 млн рублей выделяются из городского бюджета. Всего в проекте участвуют 62 школы Железнодорожного, Левобережного, Советского и Коминтерновского районов. Согласно задумке, дети должны были в столовых расплачиваться картой. Родители при этом пополняли счет и видели, что ел их ребенок.

Как пояснили представители КСП, по факту оказалось, что в проверенных школах лишь 14% детей систематически пользуются картами. Причина в том, что родители отказываются участвовать в проекте – банк взимает процент за пополнение счета, а это дополнительные расходы. А в июне проект вынуждены были вовсе приостановить из-за пандемии коронавируса и введения «дистанционки».

– Необходимо актуализировать цели, показатели, уточнить бюджет проекта, дополнить проект информацией о муниципальных учреждениях и инвесторе, а также проработать дополнительные варианты привлечения участников к реализации мероприятий, – предложили аудиторы КСП.

Высказали свои мнения по этому поводу и парламентарии. Например, депутат горДумы по избирательному округу № 14 Андрей Померанцев попросил мэрию предоставить протоколы родительских собраний, на которых обсуждалось участие школ в «ШЭС». Он засомневался в том, что мамы и папы были согласны с введением этой системы.

Народные избранники приняли отчет проверки КСП к сведению. Следующая проверка питания в школах города пройдет в 2021 году.

Евгения Фролова