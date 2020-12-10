Жилищный вопрос изменил людей

Еще 7 лет назад покупатели забирали «то, что есть» и «на что хватит денег». Сейчас потребители стали более требовательны

Начиная с 1968 года, почти треть Воронежа построена Домостроительным комбинатом. Этот застройщик и сейчас реализует основной объём жилья в регионе и задаёт новые тренды в строительстве. Какие именно тенденции сформировались на рынке недвижимости, мы узнали у начальника отдела недвижимости АО «СЗ «ДСК» – Юлии Легконогих.

Начальник отдела недвижимости АО «СЗ «ДСК» – Юлия Легконогих

- Юлия Сергеевна, какие тенденции, сформировавшиеся на рынке недвижимости сегодня, влияют на деятельность застройщиков?

– Еще 7 лет назад покупатели забирали «то, что есть» и «на что хватит денег». Сейчас потребители стали более требовательны. Важно всё – облик здания (все хотят жить в красивых домах), современная отделка, планировка нестандартная, благоустройство, близость соцобъектов. К нам часто обращаются с вопросами: а будет ли в этом новом ЖК школа? А детский сад? А торговый центр?

Еще одним специфическим запросом последнего времени стали видовые характеристики жилья, особенно в центральной части города. Объекты, гарантирующие красивый вид из окна – на историческую часть города, на водохранилище, на парковую зону. Отсюда, кстати, вытекает и еще одна тенденция - спрос на более высокую этажность. Чтобы обзор был как можно более широким. Все чаще к нам приходят клиенты, настроенные на покупку именно на 20-25 этаже, которые желают буквально «жить в облаках».

- А как же финансовые возможности у покупателей?Вряд ли они изменились за последние 7 лет?

- Ипотека. Это та возможность, которая сделала жильё не мечтой, а реальностью. Мы видим значительный прирост клиентов использующих ипотеку, благодаря жилищным кредитам с использованием программ господдержки. И мы наблюдаем признаки повышения интереса к инвестиционным квартирам. Об этом свидетельствует резко возросший спрос на однокомнатное жильё.

Мы принимаем в расчет этот тренд при выводе в продажу очередных позиций. Чтобы своевременно реагировать на запросы рынка. У нас много стройплощадок, все масштабные и есть возможность выводить ту секцию, на которую будет спрос, а когда спрос изменится – вывести другую.

На месте ветхого и аварийного жилья появятся современные, эстетичные жилые комплексы повышенной комфортности

– А что новогоподготовили жителям городазастройщики?

–Очень часто мы только планируем ЖК, или презентуем проект, а нам уже звонят покупатели с вопросом, когда откроются продажи. Так было, например, с «Современником», с «Европейским». Уже ждут «Ленинградский квартал» и другие. В ближайших планах ДСК – реализация сразу нескольких новых интересных проектов, которые,несомненно, преобразят архитектурный облик Воронежа в целом. На месте ветхого и аварийного жилья появятся современные, эстетичные жилые комплексы повышенной комфортности.

– Приведите хотя бы несколько примеров.

–В 2021 году стартует продажа жилья в ЖК «Ленинградский квартал», который в значительной степени изменит вид центральной части левого берега.

Здесь будет реализован новый для Воронежа подход - принцип квартальной застройки. Группы домов целого квартала будут располагаться по принципу цитаделей. Доступ во внутреннее пространство будет не сквозным, изолированным от внешней среды. Таким образом, тихий и уютный двор будет в распоряжении только лишь жителей домов. Парковочные места будут предусмотрены с внешней стороны.

Проектом благоустройства квартала предусмотрено большое число детских и спортивных площадок, прогулочных зон, а также масштабное озеленение. Но для жильцов останется и простор для творчества – в придомовых палисадниках садоводы-любители смогут реализовать свои идеи.Таким образом, их личное пространство и домашний уют будут начинаться уже на подходе к дому.

Продолжится и реализация уже зарекомендовавшего себя проекта – ЖК «Европейский» на ул. Станкевича.По итогам сдачи первой очереди этого комплекса, мы зафиксировали высокую потребность воронежцев к проживанию именно в центральной части города. Интерес к застройке был очень высокий. А после того как люди заселились, ажиотаж увеличился. Весной 2021 г. ДСК планирует запуск продаж второй очереди строительства.

Интересный проект точечной застройки, на месте снесенного аварийного жилья,представлен в квартале, ограниченном улицами Пирогова-Крымская. Тихий район города вдали от шумных загазованных магистралей города, но в то же время в непосредственной близости от центра. Ближайшая улица – Ворошилова – уже приравнивается к центру. Город движется в этом направлении и сейчас тот момент, когда можно успеть купить жилье в этом микрорайоне по наиболее доступной цене.Перспективное место и современное качественное строительство для постоянного проживания. Новая панель с внутренним утеплением, планировки разнообразные и очень удобные.

В данный момент ДСК разрабатывает еще ряд абсолютно новых передовых проектов на будущее. Всегда будет что предложить. Презентуем, когда придет время.

– Повышение качества строительства смогли оценить десятки тысяч ваших клиентов, а совершенный внешний вид зданий, пожалуй, все воронежцы. Какие шаги вы предпринимаете в направлении улучшения качества клиентского обслуживания?

– Во-первых, мы внедрили и успешно реализуем электронную регистрацию перехода прав собственности от застройщика к покупателю. Это приобретает особую актуальность в период пандемии и вынужденной изоляции и соотносится со стараниями всех регистрирующих органов, бизнеса и людей минимизировать личное общение. Электронная регистрация происходит дистанционно. Без непосредственного присутствия клиента в офисах МФЦ и Росреестра. Механизм прост: клиент подписывает соглашение на электронную подпись и идет домой. Дальше за него работаем мы. После согласования договоров с банками, госструктурами, сотрудник отдела недвижимости связывается с клиентом для подтверждения электронной регистрации. Клиенту приходит смс-запрос, он соглашается и документы поступают на оформление в Росреестр.

Дополнительными преимуществами становится существенное сокращение сроков: от 3 до 7 дней, тогда как при бумажном оформлении – 2-3 недели. И простота. Не каждый человек часто сталкивается с покупкой недвижимости, а потому не является экспертом. Мы снимаем нагрузку с человека – ему не придется вникать в тонкости процесса, бегать по инстанциям.

Мы все живем в этом городе и ходим делать его красивее, комфортнее, интереснее

– Насколько популярна такая услуга?

– Этой услугой уже пользуется ¾ наших клиентов. Почти все ипотечники и даже те, кто осуществляет покупку наличными средствами.

И мы хотим пойти еще дальше –внедрить онлайн-продажи. Когда клиент физически находится в другом регионе. И здесь есть спрос. Это люди, желающие переехать с севера, а также с малых городов России, приобретают жилье для родителей или студентов, которые проживают в Воронеже.

- Каков механизм подобной сделки?

- Клиент может выбрать квартиру онлайн, или подобрать вариант может его доверенное лицо. Затем он подает заявку на одобрение ипотечного кредита в одном из ведущих банков, представленных в его регионе. По месту жительства клиента, а не по месту нахождения ДСК. Мы присылаем туда требуемую документацию. В любой субъект РФ. Человек, оформляющий ипотечный кредит, подписывает документы там же, без выезда в Воронеж. В собственность покупателя квартира оформляется дистанционно.

- Если говорить не о текущих проектах, а о деятельности в целом, к чему стремиться ДСК?

Развиваться, воплощать что-то новое, предвосхищая желания потребителя, задавать тренды, одним словом, быть на шаг впереди. Мы все живем в этом городе и ходим делать его красивее, комфортнее, интереснее.

Мы хотим, чтобы понятие «жилье» приобрело принципиально новое значение, вышло далеко за рамки квадратных метров квартиры, включив в себя двор, парковку, весь квартал. А в будущем вышло на уровень целого города, образуя жилую экосистему.Об этом мы задумываемся уже сейчас, разрабатывая новые концепции.

Беседу вела Вероника Майорова

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