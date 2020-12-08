Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 декабря 2020: количество зараженных и скончавшихся увеличивается

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

36 952 жителя Воронежской области заразились коронавирусом с начала эпидемии. Накануне прирост заболевших составил 376 человек - новый антирекорд. По данным к 8 декабря, окончили лечение и выздоровели 34 778 пациентов. Количество летальных случаев увеличилось до 957: скончались еще 12 воронежцев.

Рамонский районный суд рассмотрел сразу семь административных дел о нарушении масочного режима. Своими действиями местные жители и на воронежцы создали угрозу как собственной безопасности, так и подвергли опасности окружающих. Всех признали виновными, но так как они совершили правонарушение впервые, суд вынес только предупреждения. За повторное нарушение - штраф от одной до 30 тысяч рублей.

За прошедшую неделю в регионе в суд передали 307 административных материалов по нарушениям антикоронавирусных мер. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Правда, о том, какие именно нарушения совершили эти воронежцы не сообщается.

В Воронеже перенесли Общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря. Причина - высокий риск инфицирования COVID-19. Новую дату власти пока не назначали, о ней сообщат дополнительно.