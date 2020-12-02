Воронежские и архангельские депутаты обменялись опытом в сфере ЖКХ

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Парламентарии Воронежа и Архангельска провели встречу по обмену опытом в городской Думе. Мероприятие состоялось 1 декабря под председательством Владимира Ходырева. Гостей интересовал воронежский опыт, накопленный в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Парламентарии обсудили модернизацию городского хозяйства, вопросы обновления ветхого аварийного жилья, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.

В начале встречи Владимир Ходырев отметил, что у Воронежа и Архангельска много общего. Оба города связаны со становлением отечественного флота в петровскую эпоху, носят гордое звание городов Воинской славы. А в датах основания муниципалитетов всего два года разницы.

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О работе городской Думы Архангельска, острых проблемах, которые существуют в жилищно-коммунальной сфере, рассказали депутаты Петр Ватутин, Дмитрий Акишев и Сергей Чанчиков. Они также поделились, как решают на местах наиболее актуальные проблемы и отметили, что для них интересен опыт воронежцев.

Петр Ватутин сообщил, что на встрече с воронежскими депутатами и председателем городской Думы они обсудили работу водопроводно-канализационного хозяйства нашего областного центра. Успели гости полюбоваться красотами Воронежа.

– В перерывах между встречами мы немного прогулялись по городу и посмотрели, как здесь организовано благоустройство, - рассказал Петр Ватутин.

В рабочем совещании также приняли участие воронежские парламентарии, возглавляющие профильные комиссии. О наработках в ЖКХ рассказали председатель постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев, руководитель фракции КПРФ, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Юрий Яковлев.