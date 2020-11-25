На Нововоронежской АЭС названы имена молодых лидеров

.

Конкурс проходит второй год подряд по номинациям - «Восходящая звезда», для работников в возрасте до 30 лет со стажем работы на НВ АЭС до трёх лет, и «Молодой лидер», где свои силы пробуют все работники до 35 лет.

.

В этом году свои заявки на участие прислали 28 молодых работников станции, из которых комиссия выбрала девять финалистов. На отборочном этапе, молодые работники выступили с презентацией о своих достижениях за прошедший год. Члены жюри под председательством директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова оценивали доклады и задавали вопросы. Экспертной комиссией учитывались рационализаторская и изобретательская работа участников, участие в ПСР-проектах, в конференциях, общественной деятельности, поданные предложения по улучшению, значимость представленных достижений, личный вклад в достижение результата и навыки презентации.

.

В номинации «Восходящая звезда» победителем стал инженер 2 категории отдела информационно-коммуникационных технологий Кирилл Виткалов. Лучшей в номинации «Молодой лидер» стала инженер 1 категории отдела информационно-коммуникационных технологий Елена Кубышкина.

В этом году конкурс был дополнен ещё одной номинацией «Лидер в развитии молодёжи», в ней участвуют руководители, которых поддержали молодые специалисты. По решению комиссии первое место занял начальник лаборатории спектрометрии отдела ядерной безопасности и надёжности НВАЭС Василий Быков.

«Мою кандидатуру, как наставника предложил непосредственно молодой специалист. Я хорошо знаю их проблемы. Люди, приходя на производство, сталкиваются с ограниченным объёмом информации, отсутствием внимания к себе. Поэтому я стараюсь с их первых шагов давать информацию, которая позволит в перспективе сделать очередной шаг в профессиональном развитии», - рассказал Василий Быков.

.

Все финалисты конкурса получили дипломы, для них предусмотрено и материальное поощрение. Работники, занявшие первые места, будут защищать честь станции на заключительном этапе конкурса, который пройдёт среди всех предприятий электроэнергетического дивизиона. Конкурс «Энергия молодых» направлен на повышение мотивации и вовлеченности молодежи, стимулирование ее профессиональной и общественной инициативы, карьерный рост, обеспечение самореализации и совершенствования профессиональных навыков.

.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС