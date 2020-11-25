Воронежские коллеги вспоминают подвиг полковника Богомолова и капитана Налетова

С момента трагедии прошло уже четыре года.

Четыре года прошло с той ужасной трагедии, которая унесла жизни начальника регионального отдела спецназначения УФСБ по Воронежской области Александра Богомолова и старшего уполномоченного РОСН Дениса Налетова.

Они погибли 24 ноября 2016-го во время контртеррористической операции в Ингушетии. В городе Назрань военные окружили один из частных домов по улице Абадиева, где находились боевики. По громкой связи они обратились к ним и предложили сложить оружие. Вскоре оттуда вышла женщина, и сказала сотрудникам ФСБ, что внутри остались двое хорошо вооруженных мужчин, которые не собираются сдаваться. Террористы воспользовались ситуацией и открыли стрельбу из автоматов.

30-летнему Денису Налетову пуля попала под шлем, рана оказалась смертельной. 43-летнего Александра Богомолова ранили в руку и в грудь. Он умер по дороге в больницу.

Александр Богомолов.

Александр Богомолов родился в Чите, в семье военнослужащего. Учился в Московском суворовском училище, а затем был курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного дважды Краснознаменного училища. Служил в ВДВ. В 1998-1999 годах в составе миротворческих сил находился в Косово, прошел две чеченские войны на передовой. Участвовал во всех крупных операциях по освобождению заложников: выводил людей из захваченного террористами Норд-Оста, прикрывал собою детей в Беслане. В 2013 году Богомолова перевели в УФСБ по Воронежской области на должность начальника Регионального отдела специального назначения. На счету у полковника были два серьезных ранения и множество наград.

Денис Налетов родился в Воронеже. В 2003 году поступил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем служил в десантных войсках. Целый год пытался поступить в спецподразделение воронежского УФСБ. Наконец в 2009-м его зачислили в РОСН. Много раз бывал в командировках на Кавказе.

Дениса Налетова похоронили 26 ноября на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа. У него остались жена и двое детей.

Церемония прощания с Денисом Налетовым. Фото: Виктория ЛУШИНА

Александра Богомолова - на Аллее Героев спецназа Николо-Архангельского кладбища в Московской области. Без отца остались двое сыновей.

Указом президента за мужество и героизм обоим присвоено звание Героя России. А приказом директора ФСБ России полковник Богомолов и капитан Налетов навечно зачислены в списки личного состава УФСБ по Воронежской области.

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