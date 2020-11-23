Качество питания в воронежских школах проверит Общественная палата

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Общественная палата Воронежской области пригласила родителей младшеклассников принять участие в анкетировании, посвященном качеству горячего питания в школах. Об этом сообщила руководитель регионального ведомства Наталия Хван на встрече с губернатором Александром Гусевым 20 ноября, проинформировали в облправительстве.

Она уточнила, что мониторинг проводится для того, чтобы получить мнение жителей региона и оценить качество бесплатных обедов.

Родители активно включились в анкетирование. Оно продлится до конца года. За несколько дней в опросе уже приняли участие более 1,3 тысячи человек. Отзывы разнятся: есть как позитивные, так и негативные.

По словам Наталии Хван, в регионе таким образом выявлено несколько школ, на которые чаще всего поступают жалобы от родителей учеников.

По поручению губернатора Александра Гусева все собранные данные о горячем питании передадут в профильный региональный департамент и мэрию для дальнейшего принятия соответствующих мер. Глава региона отметил важность проведения подобных опросов и по другим острым темам. Например, проведенный мониторинг качества работы поликлиник показал улучшение ситуации.

Также на встрече обсудили и еще ряд вопросов. К примеру, дистанционное обучение. В ближайшее время Общественная палата планирует обсудить проблемы за круглым столом с представителями департамента образования, науки и молодежной политики области и общественными экспертами.