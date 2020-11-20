Воронежские власти показали финальную концепцию проспекта Революции

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Реконструкция главной улицы Воронежа – проспекта Революции – близится к завершению. Подрядчик готовится к прохождению госэкспертизы. После нее будет известна стоимость реконструкции. По этому поводу 20 ноября в городской администрации прошло совещание, сообщили в мэрии.

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Глава Воронежа Вадим Кстенин, представители профильных ведомств и компании, выполнявший работы, обсудили итоги. В случае успешного заключения госэкспертизы работы начнутся в 2021 году. Что ожидает воронежцев после реконструкции?

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Велодорожка и велополоса

Главный архитектор проекта, представитель компании-проектировщика Екатерина Белоус отметила, что в границы проектирования входит территория от улицы Карла Маркса до здания управления ЮВЖД. В рамках благоустройства на проспекте Революции появится по четной стороне велодорожка, а по нечетной – велополоса. Основные решения их обустройства согласовывались с общественниками, а также учитывались особенности «визитной» улицы города и опыт самих велосипедистов. Для безопасности подрядчик предусмотрел размещение дорожных разделителей – делиниаторов, а въезды в примыкающие дворы для удобства пешеходов сделали на уровне тротуара.

Площадки отдыха вдоль проспекта, согласно рекомендациям РУРЦ «Доступная среда», устроены через каждые 100 метров.

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Мощение улицы и современные остановки

Для этого был выбран гранит двух видов, чтобы визуально акцентировал с фасадами зданий и в то же время расширял пространство. Вместо тактильной плитки будут использовать колотый гранит. Водоотводные лотки сделают из полимербетона. Форматы мощения делали исходя из функциональных зон тротуара.

– На стыке транзитной и прифасадной зоны будут установлены водоотводные лотки из полимербетона, которые окрасят в цвет прифасадной зоны. Подобранные варианты учитывают требования по прочности гранита, – рассказала Екатерина Белоус.

На проспекте Революции появятся современные остановочные комплексы, где будут удобные места для сидения с подлокотниками и спинками, а также отдельно предусмотрят пространство для людей с колясками и маломобильных граждан.

А вот урны выбраны простой формы, черного цвета, чтобы были заметны слабовидящим людям.

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Озеленение

Согласно проекту, на проспекте Революции помимо сохраненных 52 деревьев высадят 217 новых. Радовать глаз будут клены нескольких сортов. В местах, где посадка деревьев невозможна, предлагается контейнерное озеленение. Для защиты используют бамбуковые маты. Приствольные решетки будут с мелкими ячейками, их установят в уровень с тротуаром. Также в проекте заложено дополнительное озеленение с высадкой 41 дерева различных пород. Для того, чтобы увеличить частоту посадки вдоль проезжей части, предложили перенести около 13 парковочных мест с проспекта Революции.

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Обустройство площадок

Гайд-парк у кинотеатра «Пролетарий»

Здесь обустроят лавочки вокруг живописных клумб. В дальнейшем может появиться медиа-фасад на здании кинотеатра для проведения мероприятий.

«Время романтики»

Находится у дома № 47. Здесь могут разместить беседку «Михайловский часы». Пока она в смету не заложена и требует отдельного рассмотрения, в том числе с участием краеведов. Поскольку сделать ее предполагается по старинным фото.

«Музыка мира»

Это танцевальная площадка за зданием театра кукол «Шут». Ее отреставрируют и установят лавочки. Территорию возле самого театра замостят и высадят деревья с правой стороны здания, фонтан и клумбы оставят.

Сквер у памятника Пятницкому

Предполагается для встреч по интересам. Здесь предлагается разместить навесы для любителей поиграть в шахматы, столы-стойки для проведения выставок, теннисные столы и места для отдыха. Кроме того, на площадке возможна установка мобильной трансформируемой мебели, уличных металлических мольбертов, подключения аппаратуры.

Площадка у Дома молодежи

Станет местом отдыха и встреч. Здесь в будущем хотят установить флагштоки.

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Площадка у ЦНТИ

Воронежцев порадуют качелями с навесами, отдохнуть можно на мобильной уличной мебели. С тыльной стены разместят стрит-арт – росписи «Улыбка». Этот вопрос обсуждался ранее в ходе встречи главы города с художником Яном Посадским. Тут сделают возможность подключения оборудования, установки выставочных экспонатов.

Сквер имени А.П. Платонова

Предполагается как литературная площадка. Желающие смогут отдохнуть на парапете с деревянными сидениями и почитать книги из уличной библиотеки. Также установят скамейки-трибуны и площадку для выступлений с точкой подключения оборудования. Картину дополнят новые деревья, в том числе вечнозеленые. В будущем здесь может появиться знак «Почетный гражданин города Воронеж».

Арки здания Управления ЮВЖД

Здесь будут установлены стенды для постоянных и временных экспозиций художников, оснащенные подсветкой и защитой от атмосферных воздействий. Прогуливаясь тут, невозможно будет пройти мимо музея имени Крамского.

Площадка в Петровском сквере

Может стать местом установки первого в Воронеже уличного кинотеатра.

– Все мы понимаем, что требуются очень большие деньги и без четкой разбивки на этапы мы такой проект не реализуем. По сравнению с первоначальным проектом, прогресс налицо. Теперь необходимо тщательно продумать очередность реализации проекта, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин по итогам доклада.

На совещании обсудили сроки реализации проекта. Предположительно, на него может уйти три года. В первую очередь рабочие займутся перекладкой сетей и обустройством тротуаров по одной стороне. Затем, на очереди будет реконструкция второй стороны пешеходной части проспекта. И, наконец, финальная часть – установка малых архитектурных форм и иные работы.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии