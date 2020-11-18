У Воронежской области появится Центр управления

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В Воронежской области начнет работу Центр управления регионом (ЦУР). Такие структуры создадут до 1 декабря во всех субъектах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства сегодня, 18 ноября.

Основные цели этого общероссийского проекта – повышение эффективности работы власти и цифровизация государственного управления.

Центр будет вести мониторинг обращений и сообщений, поступающих через традиционные каналы связи или социальные сети, блоги. Внимание будет обращаться на информацию, которая находится в компетенции чиновников и требует реагирования. Все заявленные проблемы воронежцев проанализируют, а результаты доложат руководству области.

Таким образом, ЦУР станет площадкой для обратной связи между жителями и властью региона. Это поможет лучше понять, что волнует граждан, эффективно и быстро принимать соответствующие меры.

Кроме того, новая площадка обеспечит межведомственное и межуровневое взаимодействие региональных и муниципальных профильных служб.

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