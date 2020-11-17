Комфортная среда в Воронеже будет создаваться при финансовом участии жильцов

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В мэрии Воронежа утвердили порядок участия собственников квартир в благоустройстве дворов. Соответствующее постановление подписал глава города Вадим Кстенин 17 ноября.

Работы по программе «Формирование современной городской среды» по дополнительному перечню работ будут проводиться с софинансированием собственников помещений многоквартирного дома в размере не менее 20% от их стоимости. Сейчас благоустройство дворов проводится по минимальному и дополнительному перечню работ.

Не требует вложений от жильцов минимальный перечень работ. Он включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение территории, установку скамеек и урн. Деньги на эти цели выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Что касается дополнительных работ, то они потребуют участия жильцов. В них входят – установка видеокамер, озеленение, устройство детских и спортивных площадок, парковок, тротуаров и ограждений благоустраиваемых территорий, разметки для автомобилей и даже обустройство сушилок для белья.

Ранее Правительство РФ подписало постановление об обязательном софинансировании жильцов 20% дополнительных работ при благоустройстве дворов. Теперь это общероссийская обязательная мера с 2020 года.

Кстати, решение об участии в дополнительных работах будут приниматься на общем собрании собственников большинством голосов. Софинансирование распределяется между ними пропорционально. После принятия положительного решения управы районов проинформируют о включении в программу и о сметной стоимости допработ. Средства необходимо будет перечислить до 1 февраля.

Кстати, новые правила не коснутся тех, чьи дворы уже включили в программу благоустройства.

Как отметил мэр Вадим Кстенин, эта мера повысит активность собственников в проверке качества проводимых работ.

– Подрядчикам придется работать под еще более пристальным вниманием, и это хорошо. И такое софинансирование серьезно повлияет на отношение пользователей к объектам благоустройства, к установленному оборудованию, оно станет максимально бережным, – отметил глава города.

Как пояснили в мэрии, в следующем году в Воронеже планируют благоустроить 57 дворов, а стоимость работ составит 180,4 млн рублей. Кроме того, жители многоэтажек, которые сейчас приняли или принимают решение на участие в программе, могут подать заявку через управу своего района.

– В связи с тем, что будет упор на общественные пространства, надо будет нам по возможности дофинансировать программу по дворам и из городского бюджета. Мы к этому в общем-то готовы. Поэтому мы решили сделать дозаявочную кампанию, чтобы люди могли свой двор включить в программу, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.