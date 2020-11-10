«В июле только вернулся из Сирии»: родственники - о погибшем в Воронеже от рук солдата-срочника ефрейторе

В декабре ему исполнилось бы 30 лет. Фото: соцсети

9 ноября солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам на военном аэродроме в Воронеже. Погибли три человека, среди них - 29-летний ефрейтор Сергей Кожокин. У него осталась жена и двое детей: восьмилетний сын и четырехлетняя дочь.

- Он служил по контракту 10 лет. Дважды был в Сирии. Первый раз в 2019-м: уезжал на полгода, а второй - совсем недавно. В июле только вернулся, пробыл там четыре месяца. У него даже медали есть, но какие именно нам не рассказывал: не любил хвастаться, - рассказывает «КП-Воронеж» муж сестры ефрейтора Кожокина Александр.

По словам зятя, у Сергея были хорошие отношение с сослуживцами, от руководства получал различные грамоты. Все знакомые также характеризуют молодого человека как доброго, отзывчивого и смелого.

- Мы до сих пор не можем отойти от такого шока. Знала его только с хорошей стороны, - делится знакомая Юлия.

Соседка Снежана добавляет:

- Я могу сказать, что он был хорошим человеком! Заботливым мужем и сыном.

Александр знал Сергея пять лет (с момента свадьбы).

- Виделись довольно часто, очень коммуникабельный парень. Жену любил, в детях души не чаял. Помогал нам по хозяйству в свободное время. Рыбалку обожал, горел жизнью, - продолжает зять.

Родители узнали о трагедии утром 9 ноября из новостей. Тут же позвонили жене сына: она была не в курсе случившегося. Спустя время супруга Сергея смогла дозвониться до его сослуживца, тот и произнес страшные слова: «Сергей погиб».

Похороны 29-летнего ефрейтора Кожокина пройдут завтра. Сначала с ним должны были проститься в части, а уже после его передадут родным в Таловский район.

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