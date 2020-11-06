В воронежском индустриальном парке построят хлебозавод

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На территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем липецкая компания «Лимак» построит современное производство хлебобулочных изделий. Для этого уже выделен участок площадью 3 га. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства 5 ноября по итогам заседания Совета по реализации национальных проектов в регионе.

Компания анонсировала строительство завода этим летом и презентовала его Александру Гусеву. Инвестор намерен вложить в него порядка 1–1,3 млрд рублей. Планируется, что предприятие, рассчитанное на 200 рабочих мест, будет производить около 900 тонн продукции в месяц.

Завод является частью приоритетного проекта «Новая индустриализация региона». О его реализации на заседании доложил руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов. В рамках проекта к 2024 году в Воронежской области будет создано более 5000 новых рабочих мест за счет появления новых и развития действующих промышленных площадок. В течение трех лет в общей сложности на эти цели выделят 2,9 млрд рублей.

Данил Кустов отметил, что уже заключены договоры с подрядчиками на строительство объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), готовятся предложения о минимизации затрат на создание таможенной инфраструктуры.

Кроме того, разработан проект перспективного развития в регионе индустриальных парков и ОЭЗ до 2030 года. В ближайшее время документ будет представлен губернатору.

Автор: Ирина Шабанова

Автор фото: Фролов Михаил