Скульптор Александр Козинин поделился с «Комсомолкой» историей создания памятника Василию Пескову, который торжественно открыли 25 декабря в Воронежском заповеднике.ОДНА, НО ЯРКАЯ ВСТРЕЧАОтправной точкой в создании образа журналиста стали впечатления о личной встрече с Василием Михайловичем:- Я видел его всего один раз, - признался Александр Козинин. – Это было в доме у Леонида Семаго (биолог, писатель-натуралист, друг Пескова – Ред.) В тот раз я хорошо запомнил этот его любимый жест и положил его в основу фигуры. Василий Михайлович, как будто останавливает мгновенье. Вот сейчас щелкнет затвор фотокамеры, а потом он достанет огрызочек карандаша и сделает запись в своем блокноте.Сначала скульптор подготовил эскиз будущего памятника, согласовал его с родственниками Пескова, авторами проекта и коллегами. Затем изготовил из глины модель. На следующем этапе в мастерской ее увеличил, снял формы. Фигуру в полный рост обложил гипсом и с этой заготовкой отправился в Жуковский, на один из лучших литейных заводов. Там сделали скульптуру из воска, и после авторской ретуши выполнили ее из специальной смеси смол и песка. Это так называемый стержень – наполнение бронзового памятника. Сам бронзовый слой отливают частями, а затем сваривают в единую фигуру.- Я как автор подсказываю, где лучше сделать швы, - продолжает Козинин. – Готовую фигуру нужно шлифовать. Это кропотливая и трудная работа. У меня она заняла месяц, за который я потерял восемь килограммов веса.«ПАМЯТНИК ПРОДОЛЖИТ ДЕЛО ДЕДА»Но результат того стоил. Отлитый в бронзе образ по достоинству оценили и спонсор установки памятника депутат Госдумы Аркадий Пономарев, и внук Василия Михайловича Дмитрий.- Песков этим жестом словно говорит: «Остановись, сохрани, не испорть то, что тебе подарено природой», - так описал впечатление от памятника Аркадий Пономарев.- Мы все остались очень довольны работой Александра Егоровича, - подтверждает Дмитрий Песков. – Мой дед всю жизнь пытался привить людям любовь к природе. Надеюсь, что памятник и музей продолжат его дело.ТТХ памятника Василию ПесковуВес - 600 кгМатериал - бронзаРост - 2,5 метраПостамент - камень, разновидность гранита, специально доставленный с Урала. Вес камня 200 кг.