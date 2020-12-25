В Воронежском заповеднике 25 декабря произошло событие, к которому поклонники таланта журналиста «Комсомолки» Василия Пескова, его родные, друзья и коллеги готовились несколько лет, - открылся мемориальный комплекс, посвященный Василию Михайловичу.Этот год – юбилейный. В марте исполнилось 90 лет со дня рождения нашего талантливого земляка. Но устроить праздник и собрать в заповеднике друзей Пескова раньше мешала то эпидемия, то засуха и бушующие в регионе пожары.ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА В БРОНЗЕ СОГЛАСОВЫВАЛИ С РОДСТВЕННИКАМИИдея создания памятника Василию Пескову в заповеднике, носящем его имя, возникла еще два года назад. С этой инициативой в редакцию «Комсомольской правды» обратились читатели газеты. Журналисты поддержали начинание и объявили сбор средств на создание монумента в бронзе. Помочь с реализацией и финансированием проекта вызвался депутат Государственной Думы Аркадий Пономарев.- Начали поиски скульптора, который взялся бы за изготовление памятника, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Дементьева, помощница Аркадия Пономарева. – Тут местные жители рассказали нам о талантливом мастере Александре Козинине, который изготовил уже несколько памятников в Новоусманском районе, в том числе и бюст Василию Пескову в его родном селе Орлово. Мы предложили Александру Егоровичу выполнить памятник для заповедника, и он согласился.Александр Козинин не только земляк, но и друг Василия Михайловича. Весь процесс создания памятника проходил в тесном сотрудничестве с родными Василия Пескова. Они смотрели, насколько бронзовый образ похож на реальный, и одобрили окончательный вариант монумента.- Несмотря на сложные из-за пандемии условия создания и открытия, памятник занял свое достойное место там, где Василий Михайлович не раз бывал и работал, рассказывая в газете о Воронежском заповеднике и его людях, - рассказал Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». - Образ, созданный Александром Козининым, оказался необычайно удачным и точно передает как характер Пескова, так и масштаб его личности. Открытие памятника вашему легендарному земляку и основателю российской экологической журналистики – событие, выдающееся по многим причинам. Главная из них - дань уважения и общественного признания личности мирового значения, просветителю, защитнику природы, борцу за сохранение ее гармонии, человеку, который спасал от истребления заповедную систему России, ее лесные и водные ресурсы.НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МУЗЕЯВ день открытия памятника на Центральной усадьбе гостям, в числе которых был и губернатор области Александр Гусев, презентовали обновленный музей Василия Пескова. Его еще в 2013 году начала создавать библиограф журналиста Наталья Хлызова. Все эти годы Наталья Юрьевна кропотливо и бережно собирала вещи, фотографии, книги Пескова и все, что с ним связано. Многие экспонаты музею подарили друзья и родные журналиста.С момента создания и до последнего времени экспозиция размещалась в небольшом помещении на втором этаже визит-центра. Но теперь музей переехал в новое просторное и более приспособленное для него помещение. Это корпус бывшей трапезной Толшевского монастыря, который располагается на территории Центральной усадьбы заповедника.По словам Натальи Хлызовой, в музее сейчас около 5 тысяч экспонатов, большинство из которых - подлинники. Это уникальный и единственный в мире музей мэтра журналистики. В нем есть интерактивные и мультимедиа элементы, аудиозаписи с голосом Василия Михайловича и многое другое.На обозрение посетителей музея выставлена пока лишь половина всех раритетов. В ближайшее время экспозиции доработают, и уже весной зрители смогут увидеть все своими глазами.КСТАТИВ ЧЕМ ЕЩЕ ВОРОНЕЖЦЫ УВЕКОВЕЧИЛИ ПЕСКОВА- На фасаде бывшей воронежской школы киномехаников, где в 1946 – 1947 годах учился Василий Михайлович, в 2017 году установлена мемориальная доска. Сейчас здесь располагается промышленно-гуманитарный колледж.- В родном селе Василия Михайловича Орлово в Новоусманском районе в этом году открыли сквер его имени с бюстом. Этот бюст является слепком с полноростной бронзовой скульптуры, установленной в заповеднике.- В 2016 году в Центральном районе Воронежа появилась улица Пескова- Имя Пескова носит Тресвятская школа, где постигал первые науки будущий мэтр.