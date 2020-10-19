Под Воронежем открылся сквер с памятником Василию Пескову

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов и глава Орловского сельского поселения Владимир Песков у памятника Василию Пескову. Фото администрации Новоусманского района

В селе Орлово Новоусманского района завершилось благоустройство сквера имени Василия Пескова. К его созданию активисты, местные жители и администрация шли долго.

Работы по созданию именного сквера на родине Василия Михайловича начались в 2019 году, благодаря победе проекта в конкурсе по поддержке местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования. На месте бывшего пустыря уложили брусчатку , построили спортивную площадку с бесшовным покрытием из резиновой крошки, установили тренажеры и посадили саженцы деревьев. Затраты на благоустройство составили чуть больше 3.5 миллионов рублей, большая часть этих средств – субсидия областного бюджета.

Главным украшением сквера стал бюст Василия Михайловича, авторства скульптора Александра Козинина, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата многих премий и наград различного уровня. Памятник установили в августе 2020 года.

- Скульптору удалось изобразить Василия Михайловича таким, каким он был – жизнерадостным, увлеченным профессией, – отметил глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов. – Песков очень любил природу, и последнее, что мы сделаем в этом новом сквере – постараемся добавить именно зелени. Сейчас, мне кажется, здесь не хватает деревьев, кустарников. В остальном – теперь это прекрасное общественное пространство, где можно заниматься спортом, проводить мероприятия, гулять с детьми.

СПРАКА «КП»

Василий Михайлович Песков, журналист, фотокорреспондент, писатель. Родился 14 марта 1930 года в селе Орлово Рождественско-Хавского (ныне Новоусманского) района Воронежской области.

Карьеру журналиста начал в 1953 году с работы фотографом в воронежской газете «Молодой Коммунар».

После публикации статье в «Комсомольской правде» в 1956 году был приглашен на работу в московскую редакцию газеты, где стал обозревателем и бессменным автором рубрики «Окно в природу».

Первая книга очерков Василия Пескова вышла в 1960 году.

С 1975 по 1990 год вёл телевизионную передачу «В мире животных».

Умер 12 августа 2013 года в Москве. По его желанию кремирован, прах развеян в поселке Воля у памятного камня, который сам Василий Песков при жизни привез из Мордовии и установил в поле на опушке леса. На камне выбиты слова Пескова «Главная ценность в жизни — сама жизнь».