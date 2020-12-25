Раньше в Воронеже в новогодние каникулы проводились утренники, корпоративы и всяческие увеселения. В этом году из-за ситуации с коронавирусом детские елки под запретом, да и взрослым санитарные врачи не рекомендуют отмечать праздники в широком кругу. А из-за ограничений праздника хочется как никогда!\\"Комсомолка\\" собрала путеводитель по культурным мероприятиям, где можно отметить праздник интеллигентно. А главное - с выполнением всех противоковидных мер: применением масок и санитайзеров, шахматной рассадкой и бактерицидным очищением воздуха согласно нормам Роспотребнадзора. Помните, что билеты на мероприятия продаются исключительно онлайн, а из ограничений по рассадке, они быстро заканчиваются!ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА: «Щелкунчик», «Продавец игрушек» и «Ваша тетя»В театральном фойе на втором этаже перед каждым спектаклем и в антрактах будет звучать живая музыка - музыканты театра исполнят мелодии классических и популярных жанров. Нежные звуки скрипки, рояля, флейты и виолончели настроят на восприятие спектаклей на большой сцене. Еще один приятный сюрприз для гостей - это современное дизайнерское оформление зрительских зон театра.С 8 по 10 января продолжатся премьерные показы настоящей новогодней истории - балета \\"Продавец игрушек\\" по мотивам романа писателя Виктора Добросоцкого, музыку к которому написал один из самых востребованных современных композиторов Алексей Шелыгин. Действие балета происходит в наши дни, когда накануне Рождества герои из своей обыкновенной размеренной жизни чудесным образом попадают в волшебную сказку. Квесты, приключения и нежная лирическая линия любви главных персонажей – все это близко и понятно любому современному человеку. Николя Берски, владеющий в Париже магазином игрушек, для которого лично делает волшебных кукол, получает приглашение приехать в Россию. У него есть таинственный ключ, который на заснеженной родине деда открывает не только старинные часы, фонтаны с сокровищами, но и сердце прекрасной Наташи. Словом, влюбленных ждут приключения, борьба со злодеями и счастье в финале. Яркий в огнях иллюминации Париж и заснеженный Петербург, красочные куклы и первая любовь, прекрасная музыка и порхающие балерины, атмосфера праздника и легкости, которые так нужны нам сейчас, в непростое «ковидное» время - получился необыкновенно яркий, волшебный балет, в котором танцуют десятки кукол.Пожалуй, ни один Новый год не может обойтись без «Щелкунчика». Показы шедевра Петра Ильича Чайковского продолжатся с 3 по 6 января. Один из самых известных и любимых русских балетов повествует о рождественском чуде, о том, как мечты о любви и гармонии в таинстве сна превращаются в красивую сказку о заколдованном принце.7 января театр представит искрометную музыкальную комедию из «золотого фонда» советских оперетт «Здрасьте, я Ваша тетя!» Оскара Фельцмана.ТЕАТР ДРАМЫ: по два спектакля в день2 января в 15.00 и 19.00 «Моя дорогая М».3 января в 15.00 и 19.00 \\"Продавец дождя\\".4 января в 15.00 и 19.00 \\"Баба Шанель\\".5 января в 15.00 и 19.00 \\"Американские горки\\".6 января в 15.00 и 19.00 \\"Наши жены\\".7 января в 15.00 и 19.00 «Женитьба».8 января в 15.00 и 19.00 «Моя дорогая М».9 января в 15.00 и 19.00 \\"Баба Шанель\\".10 января в 18.00 \\"Итальянский брак\\".КАМЕРНЫЙ ТЕАТР: Безумный день и Сумасшедшая ночь2 и 3 января Камерный театр представляет новогоднее шоу «Сумасшедшая ночь».- Надеемся, оно запомнится как наш сделанный к юбилею театра «Малиновый попкорн». Новая программа будет круче предыдущей, мы задействуем все таланты как драматической, так и танцевальной труппы. Это будет специальное событие, - признался худрук театра Михаил Бычков.ФИЛАРМОНИЯ: Новогодний джаз и Ночь перед РождествомФилармония приглашает воронежцев отметить новогодние праздники.7 января в 18.00 Биг-бенд филармонии устроит «Джаз на Рождество».10 января в 18.00 завершит череду праздничных концертов рождественское шоу «Черевички-XXI» по мотивам повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Зрители познакомятся с сотрудниками некой фирмы, которые организовали праздничный корпоратив и узнают, что произошло бы с героями классики, если бы им довелось жить в наше время. Главные действующие лица повести Гоголя на новый лад: художник Вакулин, красавица Оксана, некто Чертовицкий и другие. Приключения героев сопровождаются яркими песнями, танцами, рождественскими колядками, виртуозными инструментальными композициями.В спектакле участвуют артисты музыкально-литературного лектория, мужской хор ART’o’dox, «Воронежские девчата», ансамбль «Балалайка». Режиссер-постановщик Александр Зыков.EVENT HALL: Три кота и Хор Турецкого3 января в Event-Hall пройдет интерактивный спектакль «Три кота: Новогодние подарки»!Герои популярного мультика Коржик, Карамелька и Компот, как и все дети, очень любят Новый год и, конечно же, подарки! Но ведь подарки получают только те, кто хорошо себя вел и слушался родителей, а те кто вел себя плохо не получают ничего. Коржик, Карамелька и Компот хотят понять, что значит хорошо себя вести? Котята находят невероятную карту сокровищ Деда Мороза и незамедлительно отправляются на его поиски. Во время приключения им необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное - доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент.В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, ну и, конечно, зажгут новогодние огни на красавице елке. Юных зрителей ждут веселые танцы, песни, море шуток и интерактивные игры, ведь действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале!Представление пройдет 3 января в 11.00.Легендарный «Хор Турецкого» приедет в Event-Hall, чтобы устроить зажигательное новогоднее шоу. Уникальные голоса, музыкальная сказка, \\"снегопад\\" хорошего настроения и неожиданные образы артистов ждут поклонников арт-группы в этот вечер. А также - возможность для оказаться на одной сцене с артистами, такое волшебство бывает только в Новый год. Концерт пройдет 5 января в 19.00.ОКЕАНАРИУМ: «Нептун», «Погружение в Новый год» и «Елки, ласты и усы!»В океанариуме в новогодние каникулы покажут несколько праздничных программ.Программа с водолазом \\"Нептун. Новогодняя история\\" (ежедневно в 11.00 кроме 1 января).Волшебная история в подводном царстве с участием морского царя Нептуна. Подводное представление пройдет в главном аквариуме в окружении морских черепах, рыб и акул. Помощницы морского царя Медуза и Русалочка отправятся в мир людей, чтобы узнать, как на суше празднуют главный праздник года. Конечно, не обойдется без загадок и чудес. Яркие костюмы, музыкальное оформление, а главное, удивительный подводный мир океанариума, создадут волшебную атмосферу праздника. После программы - фотосессия с подводным Нептуном и героями представления.Подводная программа «Погружение в Новый год» (ежедневно в 18.00 кроме 31 декабря). Дед Мороз под водой! Зрителей ждет настоящий сюрприз - появление главного Волшебника года в ластах и маске в большом аквариуме в окружении двухметровой тигровой песчаной акулы, акулы-зебры, зеленой морской черепахи и черепахи Бисса. Дедушка поздравит гостей с Новым годом и исполнит под водой танец в хороводе рыб. Не забудьте сделать селфи с Дедом Морозом по окончанию программы.Новогодняя программа с морскими котиками «Елки, ласты и усы!» (ежедневно с 1 января по 10 января в 15.00). Ластоногие артисты Блэк и Мира под управлением опытных тренеров подготовили для зрителей интересную программу и готовы продемонстрировать все свои навыки, умения и артистизм. Яркие костюмы и виртуозные трюки в исполнении морских котиков не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Грациозные создания будут скользить по водной глади, выполнять прыжки и стойки, весело подбрасывать мячики и ловить кольца, даря всем зрителям новогоднее настроение.Посещение программ входит в стоимость входного билета на индивидуальное посещение океанариума.ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК: музей природы, экотропа \\"Черепахинская\\", Бобровый городок31 декабря, 1 и 7 января экскурсионные объекты Воронежского заповедника не работают! 2-6 и 8-10 января можно посетить Центральную усадьбу и экскурсионные объекты в режиме самостоятельного осмотра, экскурсии временно не проводятся в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Воронежской области.Музей природы, Бобровый городок, экотропа «Черепахинская» с 9.00 до 17.00. Музей пожаров со среды по воскресенье в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.Билеты на все экскурсионные объекты можно приобрести в кассе административно-туристического комплекса (здание Музея природы), в терминале на территории Бобрового городка.МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО: Зимняя историяВ канун Нового года, 30 декабря, на третьем этаже музея имени Крамского откроется выставка «Зимняя история». Экспозиция представит более 30 живописных и графических произведений Шевченко, Попова, Прагера, Успенской, Гончарова, Стаховского, Хорошилова.- Зима - удивительное время года, дарящее море ярких впечатлений и искренних эмоций. Представленные на выставке произведения позволяют окунуться в неповторимое очарование русской зимы, вдохновившей мастеров на создание своих работ, каждой из которых соответствует свое настроение. У одних зима суровая и снежная, у других - веселая и морозная, у третьих - тихая и торжественная. Но, при этом все работы неизменно вдохновляют многообразием красок и оттенков, отметили в музее.Выставка продлится до 24 января.Не забывайте о соблюдении социальной дистанции, не пренебрегайте масками.