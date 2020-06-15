«Вузы потеряют треть внебюжетного дохода»: ректор ВГУ рассказал о последствиях пандемии для университетов
По словам Дмитрия Ендовицкого, экономить придется практически на всем
Ректор ВГУ о дистанционном обучении и приемной кампании 2020
Больше двух месяцев в Воронежском государственном университете длилось дистанционное обучение. Сейчас студенты в заочной форме сдают экзамены и защищают дипломные работы. С 20-го июня в вузе начнется приемная кампания абитуриентов и тоже в онлайн-формате.
Как отразилась на университете эпидемия коронавируса, какие выводы уже успело сделать руководство рассказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.