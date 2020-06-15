2020-06-16T15:55:50+03:00
Тема дня-Воронеж
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

«Вузы потеряют треть внебюжетного дохода»: ректор ВГУ рассказал о последствиях пандемии для университетов

С 25 марта ВГУ перешел на режим самоизоляции.С 25 марта ВГУ перешел на режим самоизоляции.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По словам Дмитрия Ендовицкого, экономить придется практически на всем

Ректор ВГУ о дистанционном обучении и приемной кампании 2020

00:00
00:00

Больше двух месяцев в Воронежском государственном университете длилось дистанционное обучение. Сейчас студенты в заочной форме сдают экзамены и защищают дипломные работы. С 20-го июня в вузе начнется приемная кампания абитуриентов и тоже в онлайн-формате.

Как отразилась на университете эпидемия коронавируса, какие выводы уже успело сделать руководство рассказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Скачать передачу [mp3, 75.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
27 Декабря 2020 13:03 - 13:44

Тема дня-Воронеж

Тема: Покушение на главу Рамонского района, выплаты на второго ребенка, проблема вони в Воронеже: подводим итоги 2019-го с Андреем Марковым

В студии: Анна ГРЕБЕНКИНА, Максим ГОРОХОВ

В гостях: Андрей МАРКОВ
07:30
21:30
31 Октября 2019 13:03 - 13:28

Тема дня-Воронеж

Тема: В Воронеже новая маршрутная сеть общественного транспорта появится уже в первой половине 2020-го

В студии: Станислав ШЕВЧЕНКО

В гостях: Владимир ПАЩЕНКО, Дмитрий ПОРОШИН, Максим ЗАХАРОВ
07:30
21:30
24 Октября 2019 13:03 - 13:28

Тема дня-Воронеж

Тема: Расправа вилкой и убийство бордюрным камнем: с чем приходится иметь дело народному участковому Воронежской области

В студии: Анна ГРЕБЕНКИНА, Максим ГОРОХОВ

В гостях: Владимир БУРДАШКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (473) 261-11 56+7 (910) 04-02-733
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«С особой циничностью»: 9-классника из Воронежской области осудили за десять преступлений
В поселке Начало Воронежской области неизвестные разрыли песчаный карьер
В Воронежскую область привезли первую партию нового препарата против коронавируса
Три вопроса депутатам-медикам: о себе, работе и правильных решениях
В июле снесут 14 киосков в четырех районах Воронежа
В Воронеже во время генеральной репетиции парада Победы маршрутные автобусы изменят путь
За неоплаченные штрафы водителей маршрутных автобусов в Воронеже могут отправить на исправительные работы
Инспекторы помогли пожилому водителю, застрявшему из-за аварии на трассе в Воронежской области
Под Воронежем собираются выпускать более миллиона ЖК-телевизоров в год
Ограничения по коронавирусу продлили в Воронежской области: однако с пенсионеров сняли обязательную самоизоляцию
Филармония покажет воронежцам записи эксклюзивных концертов
Знакомый похитил с карты жительницы Воронежа 5000 рублей
В Воронеже в новом детском корпусе тубдиспансера начались отделочные работы
Онлайн-знакомство с девушкой во время карантина обернулось для воронежца потерей сбережений
Воронежские артисты станцуют в телепроекте "Большой балет"
Губернатор согласился упростить воронежским рестораторам оформление летних веранд
Воронежского протоиерея госпитализировали с пневмонией
Фестиваль "Воронеж фольклорный" пройдет в онлайн формате
Очередь из нескольких сотен воронежцев к чудотворной иконе разошлась только после приезда полиции
В Старом Осколе задержали разбойника, полгода назад избившего и ограбившего воронежца на Московском проспекте
Воронежскому зоопарку выделят дополнительное финансирование в связи с коронавирусом
Во время генеральной репетиции парада Победы в Воронеже перекроют улицы для автомобилистов и пешеходов
Директора воронежской юрфирмы поймали на мошенничестве на 3,5 млн рублей
В Воронежской области на выходных пройдут массовые проверки водителей