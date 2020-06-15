«Вузы потеряют треть внебюжетного дохода»: ректор ВГУ рассказал о последствиях пандемии для университетов

15 Июнь 2020 2020-06-16T15:55:50+03:00

Ректор ВГУ о дистанционном обучении и приемной кампании 2020 00:00 00:00

Больше двух месяцев в Воронежском государственном университете длилось дистанционное обучение. Сейчас студенты в заочной форме сдают экзамены и защищают дипломные работы. С 20-го июня в вузе начнется приемная кампания абитуриентов и тоже в онлайн-формате.

Как отразилась на университете эпидемия коронавируса, какие выводы уже успело сделать руководство рассказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.