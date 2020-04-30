Воронежский фонд ОМС поддерживает устойчивость медорганизаций в борьбе с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-05-06T10:45:30+03:00

Здоровый разговор. Воронеж 30.04.20 00:00 00:00

Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на привычный распорядок жизни. На фондах обязательно медицинского страхования (ОМС) лежит ответственность за сохранение финансовой устойчивости медорганизаций и обеспечение своевременной выплаты зарплат медикам.

О том, какие меры законодательного, финансового и организационного характера были приняты для решения этих задач мы узнали у Евгении Исаенковой, начальника отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области.