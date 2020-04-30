2020-05-06T10:45:30+03:00
Здоровый разговор. Воронеж
Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский фонд ОМС поддерживает устойчивость медорганизаций в борьбе с коронавирусом

фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе приняли меры, чтобы покрыть расходы больниц на лечение пациентов с Covid-19

Здоровый разговор. Воронеж 30.04.20

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Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на привычный распорядок жизни. На фондах обязательно медицинского страхования (ОМС) лежит ответственность за сохранение финансовой устойчивости медорганизаций и обеспечение своевременной выплаты зарплат медикам.

О том, какие меры законодательного, финансового и организационного характера были приняты для решения этих задач мы узнали у Евгении Исаенковой, начальника отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области.

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