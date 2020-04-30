Воронежский фонд ОМС поддерживает устойчивость медорганизаций в борьбе с коронавирусом
В регионе приняли меры, чтобы покрыть расходы больниц на лечение пациентов с Covid-19
Здоровый разговор. Воронеж 30.04.20
Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на привычный распорядок жизни. На фондах обязательно медицинского страхования (ОМС) лежит ответственность за сохранение финансовой устойчивости медорганизаций и обеспечение своевременной выплаты зарплат медикам.
О том, какие меры законодательного, финансового и организационного характера были приняты для решения этих задач мы узнали у Евгении Исаенковой, начальника отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области.