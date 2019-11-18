2019-11-19T15:10:23+03:00
Тема дня-Воронеж
Анна ГРЕБЕНКИНАМаксим ГОРОХОВ

Людмила Кольцова: «Нынешняя магистратура - профанация в чистом виде»

Людмила Кольцова.Людмила Кольцова.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Преподаватель Воронежского госуниверситета рассказала, почему является ярым противником двухступенчатой системы образования

Тема дня - Воронеж 18.11.2019

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Доктор филологических наук Людмила Кольцова выступила с докладом на заседании Совета при президенте по русскому языку в Кремле. Преподаватель Воронежского госуниверситета попросила Владимира Путина вернуть пятилетнее обучение для филологов.

Как руководство вуза отнеслось к выступлению Людмилы Михайловны? Действительно ли она рассчитывает на отмену двухступенчатой системы образования после этого совещания? И главное - что она ответит оппонентам, которые считают ее доклад срежиссированным?

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