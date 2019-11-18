Людмила Кольцова: «Нынешняя магистратура - профанация в чистом виде»
Преподаватель Воронежского госуниверситета рассказала, почему является ярым противником двухступенчатой системы образования
Тема дня - Воронеж 18.11.2019
Доктор филологических наук Людмила Кольцова выступила с докладом на заседании Совета при президенте по русскому языку в Кремле. Преподаватель Воронежского госуниверситета попросила Владимира Путина вернуть пятилетнее обучение для филологов.
Как руководство вуза отнеслось к выступлению Людмилы Михайловны? Действительно ли она рассчитывает на отмену двухступенчатой системы образования после этого совещания? И главное - что она ответит оппонентам, которые считают ее доклад срежиссированным?