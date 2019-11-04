Шипы или "липучка"? Обсуждаем с экспертом, какие зимние шины уместней в Воронеже
Выяснили, надо ли уже "переобуться" или стоит повременить
Автомобили. Воронеж: 4.11.2019
Противостояние, столь же вечное, как вражда между Монтекки и Капулетти: любители шипованных зимних шин и сторонники фрикционных - "липучки". Конечно, мы не вольны ставить точку в этом споре. Однако рады услышать доводы эксперта - регионального представителя компании "Шинторг" Михаила Бабанова. Какая резина эффективней в воронежских реалиях?