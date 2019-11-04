2019-11-06T15:51:27+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Шипы или "липучка"? Обсуждаем с экспертом, какие зимние шины уместней в Воронеже

Какие зимние шины уместней в столице Черноземья.Какие зимние шины уместней в столице Черноземья.Фото: Влад КОМЯКОВ

Выяснили, надо ли уже "переобуться" или стоит повременить

Автомобили. Воронеж: 4.11.2019

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Противостояние, столь же вечное, как вражда между Монтекки и Капулетти: любители шипованных зимних шин и сторонники фрикционных - "липучки". Конечно, мы не вольны ставить точку в этом споре. Однако рады услышать доводы эксперта - регионального представителя компании "Шинторг" Михаила Бабанова. Какая резина эффективней в воронежских реалиях?

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