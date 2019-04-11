Как часто можно проходить бесплатную диспансеризацию

11 Апр 12:03 2019-04-11T16:06:09+03:00

Здоровый разговор. Воронеж с Дмитрием Кирсановым 00:00 00:00

В современном ритме у нас остается все меньше времени на собственное здоровье. Визит к врачу многие привыкли откладывать на потом. Страховые медицинские организации борются за то, чтобы люди регулярно проходили обследования. Это поможет выявить заболевания на той стадии, когда они еще не имеют ярко выраженных симптомов, а не в тот момент, когда не обойтись без осложнений. На эту тему мы поговорили с Дмитрием Кирсановым, директором регионального филиала "СОГАЗ-МЕД".