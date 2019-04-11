2019-04-11T16:06:09+03:00
Здоровый разговор. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Как часто можно проходить бесплатную диспансеризацию

Дмитрий Кирсанов.Дмитрий Кирсанов.

И почему диагностические исследования важны для каждого

Здоровый разговор. Воронеж с Дмитрием Кирсановым

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В современном ритме у нас остается все меньше времени на собственное здоровье. Визит к врачу многие привыкли откладывать на потом. Страховые медицинские организации борются за то, чтобы люди регулярно проходили обследования. Это поможет выявить заболевания на той стадии, когда они еще не имеют ярко выраженных симптомов, а не в тот момент, когда не обойтись без осложнений. На эту тему мы поговорили с Дмитрием Кирсановым, директором регионального филиала "СОГАЗ-МЕД".

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В студии: Анна ГРЕБЕНКИНА, Максим ГОРОХОВ

В гостях: Татьяна ПИТЕРСКАЯ
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