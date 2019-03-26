Что делать с самыми аварийными местами Воронежа

26 Март 13:03 2019-03-26T18:16:58+03:00

Автомобили. Воронеж 26.03.2019 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ, посвященный безопасности дорожного движения. В этот раз обсудили самые аварийные улицы и перекрестки. Какая работа проводится по ликвидации существующих мест концентрации ДТП, откуда возникают новые? Где появятся новые светофоры? Нужно ли ограничивать скорость в городе до 50 км/ч и снижать порог ненаказуемого превышения? На вопросы "Комсомолки" отвечали Андрей Астанин, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Воронежа, а также Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспорта.