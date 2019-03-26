2019-03-26T18:16:58+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Что делать с самыми аварийными местами Воронежа

фото из студии.фото из студии.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Отвечают представители ГИБДД и городского управления транспорта

Автомобили. Воронеж 26.03.2019

00:00
00:00

Продолжаем цикл программ, посвященный безопасности дорожного движения. В этот раз обсудили самые аварийные улицы и перекрестки. Какая работа проводится по ликвидации существующих мест концентрации ДТП, откуда возникают новые? Где появятся новые светофоры? Нужно ли ограничивать скорость в городе до 50 км/ч и снижать порог ненаказуемого превышения? На вопросы "Комсомолки" отвечали Андрей Астанин, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Воронежа, а также Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспорта.

Скачать передачу [mp3, 76.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (473) 261-11 56+7 (910) 04-02-733
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Воронеже организовали выделенную парковку для свиней
В Воронеж прилетела вторая волна пернатых «мигрантов»
В Воронеже машина коммунальных служб ушла под землю
На воронежской станции столкнулись и сошли с рельсов вагоны
Воронежцам на 5 дней раньше официального старта в прокате покажут премьеру мультфильма «Мегащенки»
В Северном микрорайоне Воронежа снесут паб "Гвозди"
Врачи онкодиспансера просят скорректировать маршруты воронежского транспорта
Подражание - начало для чего-то нового: воронежский психолог об увлечении школьников слаймами
Лжебанкир увел у жительницы Воронежа 190 тысяч рублей
Почтальонка из Воронежской области отсудила 63 тысячи рублей у хозяина агрессивного алабая
Прокуратура: воронежский городской Дворец культуры беззащитен перед пожаром
Строители Нововоронежской АЭС-2 наконец получили долги по зарплате от московской компании
В Воронежской области высадили молодой лес на 100 гектарах
В Книгу рекордов России попала воронежская собака, родившая 19 щенков
Квартиру воронежца арестовали за долг в 6,6 миллиона рублей
Лишенный прав водитель из Воронежской области вновь попался пьяным за рулем
Воронежские таможенники нашли в гречке сильнодействующие вещества
Ленинский район Воронежа сделают привлекательным для туристов
Буйный любитель воронежского фастфуда угрожал охране пистолетом
Воронежские чиновники готовы потратить на благоустройство дворов 225 миллионов рублей
Бывшему главе райцентра под Воронежем дали условный срок за попытку взять 900 тысяч рублей со строителей
Скандал с историческим зданием в Воронеже: вернут ли балконные решетки на прежнее место?
Воронежские полицейские сожгли героин, «синтетику» и прочую дрянь на 45 миллионов рублей