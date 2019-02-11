Когда лучше знакомить ребенка с правилами дорожного движения?
Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, которые ведем вместе с представителями ГИБДД и экспертами
Автомобили: детская безопасность
Обсуждаем, как приучить малютку к детскому креслу, как втолковать школьнику, что во дворе тоже надо смотреть по сторонам, и в чем вред стишков и песенок о светофорах
В гостях: Анита Проняева, государственный инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения городского ГИБДД, Наталья Дурова, руководитель отряда юных инспекторов "Новое поколение".