Когда лучше знакомить ребенка с правилами дорожного движения?

11 Февр. 13:05 2019-02-15T15:01:26+03:00

Автомобили: детская безопасность 00:00 00:00

Обсуждаем, как приучить малютку к детскому креслу, как втолковать школьнику, что во дворе тоже надо смотреть по сторонам, и в чем вред стишков и песенок о светофорах

В гостях: Анита Проняева, государственный инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения городского ГИБДД, Наталья Дурова, руководитель отряда юных инспекторов "Новое поколение".