2019-02-15T15:01:26+03:00
Тема дня-Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Когда лучше знакомить ребенка с правилами дорожного движения?

Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, которые ведем вместе с представителями ГИБДД и экспертами

Автомобили: детская безопасность

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Обсуждаем, как приучить малютку к детскому креслу, как втолковать школьнику, что во дворе тоже надо смотреть по сторонам, и в чем вред стишков и песенок о светофорах

В гостях: Анита Проняева, государственный инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения городского ГИБДД, Наталья Дурова, руководитель отряда юных инспекторов "Новое поколение".

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