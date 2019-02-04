2019-02-05T17:30:56+03:00
Тема дня-Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Почему воронежцы боятся делать искусственное дыхание

Гости эфира - Денис Морозов и Татьяна Сушкова.Гости эфира - Денис Морозов и Татьяна Сушкова.

Как правильно оказывать помощь тем, кто пострадал в ДТП

Первая помощь при ДТП

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Мы продолжаем цикл программ о безопасности дорожного движения, подготовленных вместе с сотрудниками ГИБДД и автоэкспертами. В этот раз обсудили вопросы оказания первой помощи на месте ДТП. Когда случайные прохожие помогли сохранить жизнь участнику аварии? Что нужно делать в первую очередь, если прямо перед вами столкнулись автомобили?

Гости: Денис Морозов, заведующий учебно-методическим отделом Центра медицины катастроф, и Татьяна Сушкова, руководитель отдела пропаганды УГИБДД Воронежской области.

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