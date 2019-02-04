Почему воронежцы боятся делать искусственное дыхание

4 Февр. 13:05 2019-02-05T17:30:56+03:00

Первая помощь при ДТП 00:00 00:00

Мы продолжаем цикл программ о безопасности дорожного движения, подготовленных вместе с сотрудниками ГИБДД и автоэкспертами. В этот раз обсудили вопросы оказания первой помощи на месте ДТП. Когда случайные прохожие помогли сохранить жизнь участнику аварии? Что нужно делать в первую очередь, если прямо перед вами столкнулись автомобили?

Гости: Денис Морозов, заведующий учебно-методическим отделом Центра медицины катастроф, и Татьяна Сушкова, руководитель отдела пропаганды УГИБДД Воронежской области.