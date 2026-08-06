задержали женщину, подозреваемую в разбойных нападениях на пенсионерок под Воронежем

Фото из архива КП

В Семилукском районе Воронежской области полицейские задержали 47 летнюю местную жительницу по подозрению в серии разбойных нападений на пожилых женщин. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 августа.

Так, 29 июля в селе Серебрянка злоумышленница зашла во двор 85 летней пенсионерки, а затем в дом под предлогом разговора. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовала деньги. Не найдя наличных, нападавшая несколько раз толкнула пожилую женщину и похитила мобильный телефон стоимостью 2 000 рублей.

О преступлении 4 августа сообщила соцработник, которая обслуживает пострадавшую. Сотрудники отделения полиции села Землянск оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой. Женщина призналась в содеянном и пояснила, что пошла на преступление из за финансовых трудностей, заранее выбрав в качестве жертвы одинокую пенсионерку, которая не сможет дать отпор.

Правоохранители установили причастность задержанной еще к одному аналогичному преступлению — в отношении 90 летней местной жительницы.

Следственным отделом ОМВД России по Семилукскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. По действующему законодательству ей грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.