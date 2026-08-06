Прокуратура Воронежской области вернула в казну жильё и миллионы рублей

Фото из архива КП

Органы прокуратуры Воронежской области провели работу по обращению в казну имущества, имеющего признаки выморочного. В результате в собственность муниципалитетов передано 14 жилых объектов, а в доход государства направлено 12 миллионов рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 6 августа.

Кроме того, в 2026 году благодаря мерам прокурорского реагирования зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 38 объектов недвижимого имущества. Эти объекты обращены в доход государства на основании антикоррупционных исков и судебных приговоров.

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