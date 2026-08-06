Суд взыскал более 600 тысяч рублей в пользу инвалида, пострадавшего в ДТП

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Железнодорожный районный суд Воронежа удовлетворил иск инвалида 1 группы к коммерческой организации: в пользу мужчины взыскана компенсация расходов на аренду транспортного средства — более 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона 6 августа.

Как установили в суде, причиной тяжелых последствий для истца стало ДТП, в котором участвовал водитель акционерного общества. В результате аварии мужчина получил тяжкий вред здоровью, который существенно ограничил его мобильность. Чтобы иметь возможность передвигаться, истец заключил ряд договоров аренды легкового автомобиля.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований. Однако прокуратура Железнодорожного района, участвовавшая в рассмотрении дела, поддержала позицию заявителя. В своем заключении надзорное ведомство указало, что расходы на аренду автомобиля напрямую связаны с нуждаемостью истца в транспортном средстве — а эта нуждаемость возникла из за получения инвалидности по вине работника организации ответчика.

С учетом доводов прокуратуры суд встал на сторону истца и взыскал с ответчика компенсацию в полном объеме.