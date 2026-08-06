Большинство воронежцев предупреждают работодателя об увольнении заранее

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Согласно исследованию сервиса SuperJob, 77 % воронежцев, увольняющихся по собственному желанию, заранее информируют руководство о своем решении. Еще 23 % сообщают о намерении покинуть компанию непосредственно в момент подачи заявления.

Анализ данных выявил заметные различия в подходах между разными группами работников. Так, о планах уйти заблаговременно предупреждают 80 % женщин и 74 % мужчин. Наиболее склонны к предварительному уведомлению молодые сотрудники до 35 лет — среди них таких 82 %. В группе старше 45 лет показатель ниже и составляет 70 %.

Различия прослеживаются и в зависимости от уровня образования: 78 % респондентов со средним профессиональным образованием заранее предупреждают работодателя, тогда как среди обладателей высшего образования таких — 72 %.

Менеджеры по персоналу в целом поддерживают практику заблаговременного уведомления: 78 % HR специалистов считают, что сотрудник должен сообщать о желании уйти как можно раньше — по их мнению, оптимальный срок составляет около месяца. При этом 22 % специалистов полагают, что в рамках норм Трудового кодекса РФ допустимо объявлять об увольнении в момент подачи заявления.

Опрос также показал, что каждого третьего воронежца (34 % опрошенных) при прошлом увольнении по собственному желанию можно было бы удержать от ухода. При этом готовность остаться чаще демонстрируют мужчины. Интересная закономерность выявлена в разрезе возрастных групп: среди респондентов до 35 лет о возможности остаться при изменении условий заявили 27 %, а среди тех, кто старше 45 лет, — 37 %.

Чаще всего удается удержать сотрудников с уровнем дохода от 100 до 150 тысяч рублей — таких 44 %.

Среди условий, при которых увольняющиеся готовы остаться, лидирует повышение заработной платы — этот вариант назвали 64 % респондентов. На втором месте — изменение отношения со стороны руководства и урегулирование конфликтов в коллективе (16 %). Третью строчку делят снижение нагрузки и улучшение условий труда — по 12 %. Карьерный рост в качестве мотиватора упомянули 10 % участников опроса, а соблюдение ранее данных обещаний — 6 %.