Водитель «Нивы» погиб при столкновении с «Ниссаном» под Воронежем

Фото из архива КП

В Новоусманском районе Воронежской области днем 5 августа произошло серьезное дорожно транспортное происшествие. По данным ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась в 17:47 на 0 км автодороги М4 «Дон»–Парусное.

По предварительным данным, 71 летний житель Воронежа, управлявший автомобилем «Нива Шевроле», не справился с управлением и врезался в кроссовер «Ниссан Х Трейл», за рулем которого находился 68 летний местный житель. От силы удара «Ниссан» развернуло и отбросило на опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель «Нивы Шевроле» получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия — до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.