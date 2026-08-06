В воронежском поселке введен карантин из за случая бешенства

Фото из архива КП

В поселке Подлесный Верхнехавского района Воронежской области ввели карантинный режим — в личном подсобном хозяйстве на улице Ленина, 113, выявлен случай бешенства у животных. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале региональной власти. Ограничительные меры будут действовать до 11 ноября включительно.

Зона эпидемиологического неблагополучия установлена в радиусе 500 метров от очага инфекции. В нее вошли границы поселка Подлесный (в пределах улиц Ленина, Железнодорожной, Советской, Мира, Октябрьской и 1 Мая), а также часть села Углянец (улицы Липовая, Парковая, Лермонтова, Гоголя, 9 Мая, Кедровая, Виноградная и Вишневая).

На территории эпизоотического очага действуют строгие запреты: нельзя лечить восприимчивых к бешенству животных, перевозить их (в том числе на бойню), снимать шкуры с павших особей, а также допускать на территорию посторонних.

В границах неблагополучной зоны приостановлены мероприятия со скоплением или перемещением животных — ярмарки, выставки, торговля. Вывоз живности запрещён, исключение сделано лишь для отправки на убой и отлова диких животных для размещения в зоопарках.

Местные власти и профильные службы ведут контроль за соблюдением карантинных мер. Жителей просят соблюдать установленные ограничения и незамедлительно сообщать о подозрительном поведении животных в ветеринарные службы.