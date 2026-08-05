Житель воронежского села обнаружил на своем участке 13 снарядов времен войны

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Житель воронежского села Верхнее Турово 3 августа при проведении земляных работ на своем участке наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в администрации Нижнедевицкого района Воронежской области.

Мужчина срочно вызвал на место спасателей. Группа аварийно-спасательной службы области извлекла 13 боепрпипасов, среди которых были: шесть артиллерийских снарядов 76 мм, столько же минометных мин 50 мм и один – артиллерийский снаряд 76 мм немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Весь этот арсенал уничтожат на специальной площадке.

Жителям области напомнили, что при обнаружении опасные предметов необходимо немедленно позвонить по телефонам «101» или «112» и не трогать опасную находку до приезда экспертов.