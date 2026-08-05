На конкурс «Лучше муниципальное образование Воронежской области» поступило 212 заявок

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронежской области завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» 2026 года. Участвовать в нем пожелали 165 городских и сельских поселений. Всего подано 212 заявок из Грибановского, Лискинского и Семилукского районов.

Самыми востребованными и многочисленными в текущем году оказались номинации «Лучший глава администрации муниципального образования», «Лучшая муниципальная практика благоустройства городских и сельских населенных пунктов» и «Лучший муниципальный служащий». Традиционно активное участие поселений отмечается в номинации «Лучшая муниципальная практика создания условий для развития гражданского общества на территории поселения».

Теперь конкурсная комиссия изучит документы и определит претендентов на звание победителей конкурса во всех номинациях. Итоги конкурса подведут в конце года. Победителями станут 34 образования во всех номинациях и категориях участников. Они получат гранты в размере от 1,5 миллиона до 500 тысяч рублей. Призовой фонд составляет 20,3 млн рублей.