В Воронеже «Фольксваген» переехал пассажирку мотоцикла, водитель с места ДТП сбежал

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело после ДТП у дома № 253 «А» по улице 9 Января, которое произошло 25 июля. По предварительным данным, около 21:50 24-летний водитель мотоцикла «Хонда CBR» не справился с управлением и налетел на бордюр, после чего мотоцикл опрокинулся. 28-летняяпассажирка мототранспорта попала под колеса двигавшегося в попутном направлении автомобиля. Водитель легковушки с места аварии скрылся, бросив пострадавшую девушку.

Горожанку доставили в больницу с тяжелыми травмами. Тем временем сотрудники Госавтоинспекции установили второго участника ДТП - 43-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Мультивен». Мужчину доставили к следователю.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, проводится комплекс следственных действий, в том числе назначен ряд экспертиз.