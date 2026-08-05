От укусов клещей пострадали 1870 воронежцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области на 3 августа к врачам обратились 1870 человек по поводу укусов клещами. Эксперты говорят, что в настоящее время обращаемость пострадавших не превышает среднемноголетних значений.

Для профилактики заболеваний, передаваемых через укусы клещей, в местах массового пребывания и отдыха населения проведены обработки на территории 1637,2 га. В том числе в летних оздоровительных учреждениях – 453,7 га.

На частных территориях для предупреждения размножения клещей и снижения численности грызунов (основных прокормителей клещей) рекомендуется скашивать траву, проводить прореживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора.

При посещении лесов необходимо пользоваться репеллентами для предупреждения нападения клещей.