Желая заработать на криптовалюте, воронежец лишился 2,2 миллиона рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

32-летний воронежец сообщил в полицию о то, что стал жертвой телефонных мошенников. 2 июня молодой человек на одном из сайтов знакомств в мессенджере познакомился с девушкой. В процессе общения она предложила мужчине попробовать себя в сфере криптовалют, пообещав посоветовать эксперта, и прислала соответствующую ссылку.

Вскоре мужчина перейдя по ссылке, получил от «эксперта» базовую информацию с предложением пройти верификацию на сайте для создания электронного кошелька. На него потерпевший перевел сначала 15, а затем 64 тысячи рублей для совершения первой покупки.

После этого «лжеэксперт» предложил совершить арбитражную сделку, доходность которой зависит от выбранной монеты. Для минимизации рисков мошенник рекомендовал передавать средства наличными. За деньгами прибыл курьер, которому воронежец передал 680 000 рублей.

Но на этом аферисты не успокоились. Вскоре «лжепомощник» сообщил, что появилась уникальная возможность совершить еще одну арбитражную сделку, которая бывает только раз в году, на что мужчина согласился. И на этот раз за деньгами приехал курьер, который забрал 405 000 рублей. Еще через несколько дней мужчина передал еще 930 000 рублей. После этого мужчина зашел в криптокошелек, где увидел на счету сумму прибыли.

17 июля потерпевший захотел обналичить деньги с электронного кошелька, но получил отказ бота из-за несоответствия данных профиля и кошелька. Для решения проблемы администратор потребовал подтвердить адрес проживания с помощью паспорта и внести страховой платеж в размере 190 000 рублей. Мужчина перевел и эту сумму.

А через 10 дней снова попытался вывести прибыль, и снова получил отказ.

Тогда мужчина проконсультировался с юристом и понял, что него обманули. Причиненный потерпевшему ущерб составил 2 220 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.