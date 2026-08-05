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НовостиОбщество5 августа 2026 13:12

В Воронеже по суду у строительной фирмы забрали земельный участок

Компания хотела незаконно возвести на нем многоэтажный дом
Ирина КАЗАНИНА
Фото прокуратуры Воронежской области

Фото прокуратуры Воронежской области

В Воронеже строительная фирма приобрела участок с заброшенным строением с намерением построить на его месте многоэтажку. Осуществиться этим планам помешала прокуратура.

Ведомство выяснило, что компания незаконно поменяла вид разрешенного использования земли и изначально не планировала использовать участок по его прямому назначению.

Прокуратура потребовала в суде вернуть землю в собственность государства. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с исковыми требованиями прокуратуры Воронежской области и оставил без изменения решение Арбитражного суда, которым признан недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, предназначавшегося для застройки в Воронеже.