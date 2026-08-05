Документы на 602 тысячи тонн зерна аннулировали в Воронежской области

За первые полгода текущего года специалисты Россельхознадзора проверили почти 1,75 тысячи деклараций, которые покрывали общий объем продукции в 3,8 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям. Нарушения обнаружили в каждом пятом случае: недействительными признали 353 декларации.

Чаще всего производители обращались в лаборатории, у которых не было официальной аккредитации. Именно из-за недействительных протоколов испытаний отозвали декларацию на 108 тонн сои и на 70 тонн кукурузы.

Перед отправкой проб сельхозпроизводителям советуют обязательно проверять наличие аккредитации у выбранной лаборатории через официальные реестры.

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