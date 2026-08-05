Воронежский «Факел» усилил марокканский легионер

Ходейфа Эль-Мхассани. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Воронежский «Факел» подписал соглашение с 26-летним крайним защитником из Марокко Ходейфа Эль-Мхассани. Контракт будет действовать до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон. В стан «огнеопасных» он перешел в ранге свободного агента.

Ранее Эль-Мхассани выступал за «ФУС Рабат». Всего в высшем дивизионе чемпионата Марокко он сыграл 135 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

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