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НовостиПроисшествия5 августа 2026 12:15

450-тысячный штраф выписали воронежцу за торговлю нелегальным алкоголем и табаком

Склад для хранения товара и пункт фасовки он оборудовал прямо в своем доме
Алексей СЕРГУНИН
Во время обысков силовики изъяли партию немаркированной продукции на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Во время обысков силовики изъяли партию немаркированной продукции на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С сентября 2024 года 42-летний житель поселка Анна организовал продажу контрафактного алкоголя и сигарет через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Чтобы скрыть незаконную деятельность, он оформил статус индивидуального предпринимателя. Склад для хранения товара и пункт фасовки он оборудовал прямо в своем частном доме.

В июле 2025 года совместная операция полиции и регионального УФСБ положила конец его бизнесу. Во время обысков силовики изъяли партию немаркированной продукции на сумму свыше 700 тысяч рублей. Суд признал фигуранта виновным по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 450 тысяч.

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