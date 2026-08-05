Суд отказал бывшему вице-мэру Воронежа Бавыкину в отсрочке выплаты 6,8 миллиона рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, который сейчас отбывает наказание по делу о мошенничестве, обратился в суд Железнодорожного района с просьбой отсрочить на пять лет взыскание с него и его бывшего зама в доход государства 6 млн 817 тысяч рублей. Свою просьбу Бавыкин аргументировал низким уровнем дохода. Однако суд в иске отказал, посчитав его необоснованным, и оставил предыдущее решение неизменным.

Напомним, приговором Коминтерновского райсуда Воронежа в декабре 2024 года бывший вице-мэр Юрий Бавыкин признан виновным в мошенничестве на выборах в городскую и областную думу в 2020 году. Его отправили на 10 лет в колонию общего режима и обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Бывшего зама Бавыкина Светлану Васькову суд также признал виновной и приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.