Ленинградский арбитр рассудит воронежский «Факел» и московское «Динамо»

Михаил Плиско. Фото из соцсетей турнира.

Стал известен состав судейской бригады на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между воронежским «Факелом» и московским «Динамо».

Главным арбитром назначен ленинградец Михаил Плиско. Ему будут помогать два Александра – астраханец Туркин и саратовец Павлов. Резервный арбитр – Станислав Матвеев из Троицка. Проинспектирует работу судей Игорь Писанко из Томска.

В прошлом розыгрыше Кубка России Михаил Плиско отработал на двух матчах. «Факел» при судействе ленинградца в рамках первой лиги-2025/26 одолел красноярский «Енисей» (2:0, 32-й тур) и разошелся миром с челнинским «КАМАЗом» (0:0, 26-й тур). Динамовцы никогда не пересекались с Плиско.

Сегодняшний поединок состоится в Воронеже на стадионе «Факел». Начало в 18:30.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Читайте также:

«Факелу» не остается ничего, кроме борьбы за выживание»: воронежский клуб в седьмой раз дебютирует в РПЛ

Как понизить градус нервозности? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с московским «Динамо»

Болельщики воронежского «Факела» – перед матчем с «Динамо»: «Войти во вкус и рвать всех подряд!»