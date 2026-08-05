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НовостиСпорт5 августа 2026 11:27

Ленинградский арбитр рассудит воронежский «Факел» и московское «Динамо»

Михаилу Плиско помогут Александр Павлов и Александр Туркин
Алексей СЕРГУНИН
Михаил Плиско. Фото из соцсетей турнира.

Михаил Плиско. Фото из соцсетей турнира.

Стал известен состав судейской бригады на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между воронежским «Факелом» и московским «Динамо».

Главным арбитром назначен ленинградец Михаил Плиско. Ему будут помогать два Александра – астраханец Туркин и саратовец Павлов. Резервный арбитр – Станислав Матвеев из Троицка. Проинспектирует работу судей Игорь Писанко из Томска.

В прошлом розыгрыше Кубка России Михаил Плиско отработал на двух матчах. «Факел» при судействе ленинградца в рамках первой лиги-2025/26 одолел красноярский «Енисей» (2:0, 32-й тур) и разошелся миром с челнинским «КАМАЗом» (0:0, 26-й тур). Динамовцы никогда не пересекались с Плиско.

Сегодняшний поединок состоится в Воронеже на стадионе «Факел». Начало в 18:30.

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