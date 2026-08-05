Семилетний воронежец сломал передние зубы, упав с самоката

Фото минздрава Воронежской области

В областную стоматологическую поликлинику привели семилетнего мальчика, который упал с самоката. Ребенок настолько сильно ударился передними верхними зубами, что сломал оба. Родители отыскали обломанные фрагменты зубов и поспешили к врачам.

После осмотра стоматологи установили, что при, к счастью, травме не произошло вскрытие пульповой камеры и повреждения нервов. Благодаря тому, что родители действовали оперативно и принесли фрагменты сломанных зубов, врачи смогли провести ювелирное восстановление, приклеив обломки на прежнее место. Это позволило сохранить естественную анатомию, цвет и прозрачность эмали, которые невозможно идеально повторить искусственными материалами. В результате отломки были надёжно зафиксированы, а линия перелома стала практически незаметной.

Врачи напоминают, что в случае травмы зуба у ребенка, постарайтесь найти отломок, положите его в чистую ёмкость (можно в физраствор или молоко) и как можно скорее обратитесь к стоматологу. Чем быстрее пациент окажется в кресле врача, тем выше шансы на успешное восстановление!