С начала года воронежцы подали в Росреестр 177 тысяч заявлений для оформления недвижимости

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 9 августа, в Управлении Росреестра по Воронежской области подвели промежуточные итоги работы за первое полугодие 2026 года.

С января по июль включительно в ведомство поступило около 177 тысяч заявлений на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Из них:

– на регистрацию прав – 140 054;

– на кадастровый учет – 26 935;

– на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав) – 10 236.

Количество заявлений в электронном виде составило 126 893.

По результатам рассмотрения документов общее количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, превысило 25 тысяч. Среди них:

– земельных участков – 9 350;

– зданий – 4 787 (из них 34 многоквартирных дома);

– помещений – 8 332 (из них 6 990 жилых);

– сооружений – 1 917;

– машино-мест – 910.

Количество зарегистрированных вещных прав составило почти 121,4 тысячи, в том числе в отношении объектов:

– земельных участков – 46 515;

– зданий – 23 124;

– помещений – 47 466;

– сооружений – 2 740;

– машино-мест – 1 542.

- Всё больше граждан выбирают электронные сервисы: за первое полугодие 2026 года через цифровые каналы подано почти 127 тысяч заявлений, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (119,6 тысяч). Это свидетельствует о доверии людей к современным форматам взаимодействия и удобству государственных услуг в электронном виде. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы сделать процесс оформления недвижимости максимально доступным и комфортным для каждого жителя Воронежской области, – прокомментировала исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Наталья Великосельская.