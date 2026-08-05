Воронежская фирма по выпуску строительных конструкций не выдавала рабочим средства защиты

Прокуратура Советского района Воронежа провела проверку по обращению бывшего участника специальной военной операции, а ныне - работника ООО «Техноформ». Мужчина сообщил, что на предприятии, которое занимается производством строительных конструкций, рабочим не выдаются средства индивидуальной защиты. Кроме того администрация не предоставляла сотрудникам положенные отпуска за отработанное время.

По итогам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона, а на директора организации возбудила дела об административных правонарушениях в части охраны труда.