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НовостиОбщество5 августа 2026 10:31

Воронежская фирма по выпуску строительных конструкций не выдавала рабочим средства защиты

На директора компании возбудили административное дело
Ирина КАЗАНИНА

Прокуратура Советского района Воронежа провела проверку по обращению бывшего участника специальной военной операции, а ныне - работника ООО «Техноформ». Мужчина сообщил, что на предприятии, которое занимается производством строительных конструкций, рабочим не выдаются средства индивидуальной защиты. Кроме того администрация не предоставляла сотрудникам положенные отпуска за отработанное время.

По итогам проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона, а на директора организации возбудила дела об административных правонарушениях в части охраны труда.