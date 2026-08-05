Воронежцев предупредили о втором пике активности клещей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежцев предупредили о новом пике активности клещей, который приходится на конец лета. В Роспотребнадзора сообщили, что паразиты с новой силой атакуют людей в конце августа – начале сентября, когда начинает спадать жара.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году за помощью к врачам обратились 1826 человек. Все они пострадали от укусов клещей. Специалисты утверждают, что такая обращаемость соответствует среднемноголетним показателям.

Врачи напоминают, что для профилактики нападения клещей при посещении лесов необходимо пользоваться репеллентами.