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НовостиПроисшествия5 августа 2026 9:10

В Воронежской области в реке Дон утонул 7-летний мальчик

Парнишка купался без присмотра родителей
Алексей СЕРГУНИН
В какой-то момент 7-летний мальчик вошел в воду и утонул. Позже тело ребенка обнаружили водолазы.

В какой-то момент 7-летний мальчик вошел в воду и утонул. Позже тело ребенка обнаружили водолазы.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, днем 1 августа двое малолетних детей без присмотра взрослых отдыхали на берегу реки Дон в селе Залужное Лискинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. В какой-то момент 7-летний мальчик вошел в воду и утонул. Позже тело ребенка обнаружили водолазы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователь осмотрел места происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас допрашиваются свидетели, выполняются различные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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