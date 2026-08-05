Двое воронежских подростков стащили три велосипеда

В ночь на 7 июля подельники украли три велосипеда, которые жильцы оставили в общих коридорах домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В начале июля текущего гола 15-летний житель Подгоренского района предложил своему 14-летнему приятелю красть велосипеды из подъездов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на 7 июля они украли три велосипеда, которые жильцы оставили в общих коридорах домов. Общий ущерб составил 45 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности юных воров и задержали их. В отделе полиции подростки сразу во всем признались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц». Поскольку подозреваемым нет 16 лет, ответственность они будут нести с учетом возраста. Им грозит до пяти лет лишения свободы (с учетом норм УК РФ для несовершеннолетних).