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НовостиПроисшествия5 августа 2026 8:09

В Воронежской области будут судить попавшегося на наркотиках туляка

Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение
Алексей СЕРГУНИН
Фигуранта будут судить по статье «Покушение на сбыт наркотиков через интернет группой лиц в особо крупном размере».

Фигуранта будут судить по статье «Покушение на сбыт наркотиков через интернет группой лиц в особо крупном размере».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В мае текущего года 37-летний житель Тульской области, получив координаты «закладки» от своего куратора в интернете, приехал в Воронежскую область. Он забрал из тайника наркотики для дальнейшей продажи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. У злоумышленника изъяли более 1,9 килограмма синтетических наркотиков.

Заместитель прокурора Воронежской области Денис Сазин утвердил обвинительное заключение по статье «Покушение на сбыт наркотиков через интернет группой лиц в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Богучарский районный суд.

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