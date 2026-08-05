В Воронежской области пьяный водитель на «Гранте» сбил 5-летнего велосипедиста

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 4 августа у дома № 40 по улице Заречная в городе Бутурлиновка случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 18:30 «Лада Гранта», которой управлял 55-летний нетрезвый местный житель, наехала на неожиданно появившегося малолетнего велосипедиста. В результате аварии 5-летнего мальчика с телесными повреждениями различной степени тяжести на «скорой» увезли в больницу.

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