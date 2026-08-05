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НовостиОбщество5 августа 2026 6:47

15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подорвали под Воронежем

На специальной площадке в Каширском районе уничтожили снаряды, мины и гранаты
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

В Воронеже местные жители обнаружили арсенал из 15 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Боеприпасы по заявке администрации областного центра уничтожили на специальной площадке в Каширском районе 4 августа в 12:20. Взрывотехники подорвали шесть артиллерийских снарядов, пять минометных мин и четыре гранаты.

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